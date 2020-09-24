Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı

24.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:37
Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak 9 yıl önce Van'a yerleşen ve barakada yaşayan Suriyeli Saltı ailesine, belediye ekipleri sahip çıktı.

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak 9 yıl önce Van'a yerleşen ve barakada yaşayan Suriyeli Saltı ailesine, belediye ekipleri sahip çıktı. Aileyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunup, ailenin okul çağındaki 3 torununun eğitime kazandırılması için de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'ne 2011 yılında yerleşen ve burada hayırsever bir vatandaşın kurduğu barakada kalan Suriyeli 5 nüfuslu Satlı ailesine, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Tuşba ilçesine yerleşen ve 3 torunu ve eşi ile barakada kalan Ferhan Saltı'yı ziyaret ederek, gıda ve çeşitli hijyen malzemesi yardımında bulundu. Ailenin okul çağındaki 3 torununun eğitime kazandırılması için de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi.

'KIŞ AYLARINDA ÇOK SIKINTI YAŞIYORLAR'

Aileye yardımda bulunan Nurettin Gökçe, 2011 Van depreminden bu yana aileyi misafir ettiklerini söyledi. Gökçe, "Bu barakayı 2011 depreminde ailem için inşa etmiştim. Suriyeli ailemiz uzun süredir burada barınıyor. Ancak zamanla üst kısımları çöktü. O yüzden ailenin öncelikli ihtiyacı barınmadır. Büyükşehir belediyemizden ricamız bu insanlara el uzatmalarıdır. Kış aylarında çok sıkıntı yaşıyorlar. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri, aileyi ziyaret etti. Sağ olsunlar Belediyemizden arkadaşlar gelerek ailenin tespitini yaptılar. İlk etapta ailemize gıda ve hijyen yardımı yaptılar. Diğer konularla da ilgileneceklerini ifade ettiler. Bizler mahalle sakinleri olarak onlar adına özellikle Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Fatih Terim Josef De Souza Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Saldırı Resmi Gazete Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:37:07. #1.15#
title