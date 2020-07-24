Van'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Van'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı
24.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:35

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram edildi.

TÜGVA Van İl Temsilciliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Hazreti Ömer Camii'nde Cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı dağıttı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Vakfiyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Diriliş Bildirisinin de dağıtıldığı etkinlikle ilgili açıklamada bulunan TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, 86 yıldan sonra Ayasofya'nın özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Cuma namazının kılındığını dile getiren Deniz, "Bizde Van merkez başta olmak üzere Gevaş, Erciş ve Edremit ilçelerimizdeki kent meydanlardaki büyük camilerde, halkımızla bu sevinci paylaşmak için tatlı ikramında bulunduk. Bunun yanında Beşyol Meydanı'nda, vatandaşların önünde fotoğraf çektireceği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resminin olduğu bir stant oluşturduk. Bizler İslam alemi için bu kutlu olayın sevincini kendi çapımızda halkımızla paylaşmak istedik" dedi.

Ahmet Koçak isimli vatandaş ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün bir zaferdir. Van'da bunu kutluyoruz. Bu mutluluğu bize yaşattığı için Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah rızası için Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Canım reisime feda olsun. Rabbim onun yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da standı ziyaret ederek TÜGVA üyelerini tebrik etti. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Güncel
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Güncel
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Pınar Gültekin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Can Bartu İrfan Buz Okan Buruk Ali Şansalan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Van'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 16:00:34. #1.15#
title