VAN'DA ARAÇTAKİ 114 KİLO EROİNİ 'THOR' BULDU

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada, 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde takibe alınan aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada 114 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.