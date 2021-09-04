7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı
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7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma"nın da olduğu 7 farklı suçtan aranan F.B. yakalandı.

Emniyet ekipleri, "uyuşturucu" ve "hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari M.T.'yi de gözaltına aldı.

7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı
7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı
7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı
7 farklı suçtan aranan şüpheli ile firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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