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Van'da 6 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Yunus Tuğrul - Yerel
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Van'da 6 organizatör tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da 6 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 3 araca el konulurken, yakalanan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

Van'da 6 organizatör tutuklandı

Van'da 6 organizatör tutuklandı

Van'da 6 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Yerel

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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