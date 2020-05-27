Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı (2) SAĞLIK TARAMASI YAPILIYORVan'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor.

SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor. 11 vakanın olduğu 3 mahalleye girişin sağlandığı yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş- çıkışlara izin verilmiyor. 82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimiyle teslim alınıyor.

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA