Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı (2)
SAĞLIK TARAMASI YAPILIYORVan'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor.
27.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:51
SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor. 11 vakanın olduğu 3 mahalleye girişin sağlandığı yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş- çıkışlara izin verilmiyor. 82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimiyle teslim alınıyor.Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,
Kaynak: DHA