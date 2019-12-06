Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)
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Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

06.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:05
Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)

'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li , ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)
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