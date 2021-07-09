Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak

Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Erciş ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından merkez mahalle ve caddelerdeki 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak.

Erciş ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından merkez mahalle ve caddelerdeki 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen protokol, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Muharrem Kalkan tarafından imzalandı.

Toplantıda, Erciş Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ve VEDAŞ Erciş Müdürü Vedat Yılmaz da hazır bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, Erciş için tarihi imzalardan birini attıklarını belirtti.

"Şehirdeki elektrik hatlarının tamamını yer altına alarak Erciş'i 2023, 2051 ve 2072 vizyonuna hazırlama konusunda önemli bir merhaleyi aşmış oluyoruz." diyen Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlarımıza kesintisiz enerjinin sağlanması ve daha yaşanabilir bir Erciş için kıymetli imzaların atılmasında emeği geçen başta Enerji Bakanımız Fatih Sönmez'e, Van Milletvekili Abdullahat Arvas'a, sayın valimize ve VEDAŞ temsilcilerine teşekkür ederim. Yapılan protokolle Erciş'imize 50 milyon lira bir yatırım yapacağız. Trafo sistemlerini yenileyeceğiz, kaldırım ve yolları işgal eden eski tip direklerdeki kabloları ve diğer elektrik materyallerinin tamını yer altına alarak çevre kirliğinin öne geçeceğiz."

VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Muharrem Kalkan da VEDAŞ olarak Erciş ilçesinde bu yıl yaklaşık 50 milyon lira bedelinde yatırım yaparak yeraltı hattı döşeyeceklerini söyledi.

Mevcut olan elektrik hattını yeraltına alacaklarını ifade eden Kalkan, "Daha kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtacağız. Elektik kesintilerinin önüne geçilecek ve çevre kirliliğine son vermiş olacağız. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederim. Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldu Erciş'e hayırlı olmasının diliyorum." diye konuştu.

Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak
Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı yapacağı iddiası
Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı yapacağı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Selin Şekerci Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:16:34. #1.16#

title