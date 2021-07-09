Van'da 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak

Erciş ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından merkez mahalle ve caddelerdeki 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak.

Erciş ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından merkez mahalle ve caddelerdeki 20 bin metre elektrik hattı yer altına alınacak.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen protokol, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Muharrem Kalkan tarafından imzalandı.

Toplantıda, Erciş Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ve VEDAŞ Erciş Müdürü Vedat Yılmaz da hazır bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, Erciş için tarihi imzalardan birini attıklarını belirtti.

"Şehirdeki elektrik hatlarının tamamını yer altına alarak Erciş'i 2023, 2051 ve 2072 vizyonuna hazırlama konusunda önemli bir merhaleyi aşmış oluyoruz." diyen Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlarımıza kesintisiz enerjinin sağlanması ve daha yaşanabilir bir Erciş için kıymetli imzaların atılmasında emeği geçen başta Enerji Bakanımız Fatih Sönmez'e, Van Milletvekili Abdullahat Arvas'a, sayın valimize ve VEDAŞ temsilcilerine teşekkür ederim. Yapılan protokolle Erciş'imize 50 milyon lira bir yatırım yapacağız. Trafo sistemlerini yenileyeceğiz, kaldırım ve yolları işgal eden eski tip direklerdeki kabloları ve diğer elektrik materyallerinin tamını yer altına alarak çevre kirliğinin öne geçeceğiz."

VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Muharrem Kalkan da VEDAŞ olarak Erciş ilçesinde bu yıl yaklaşık 50 milyon lira bedelinde yatırım yaparak yeraltı hattı döşeyeceklerini söyledi.

Mevcut olan elektrik hattını yeraltına alacaklarını ifade eden Kalkan, "Daha kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtacağız. Elektik kesintilerinin önüne geçilecek ve çevre kirliliğine son vermiş olacağız. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederim. Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldu Erciş'e hayırlı olmasının diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca