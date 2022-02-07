Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis

AA, Cemal Aşan - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

VAN (AA) - Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2015'te 15 yaşından küçük H.B'yi dağa götürmekle suçlanan M.B, S.B. ve R.B. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına uygun şekilde, sanıkları "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "hürriyeti yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

AA / Cemal Aşan - Güncel

Cumhuriyet, Terör, PKK, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title