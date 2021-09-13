Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel
Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 115 kilo eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 115 kilo eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında Van merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirdi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram bonzai, Bin 904 adet hap, 40 ecstasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:51:49. #1.17#