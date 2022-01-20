DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Haberler
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DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Gevaş'ta yolu kapanan kırsal Elmalı Mahallesi'nde diyaliz hastası Mehmet Şibal'ın (55) hastaneye götürülmesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

GEVAŞ, VAN (DHA) - Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Gevaş'ta yolu kapanan kırsal Elmalı Mahallesi'nde diyaliz hastası Mehmet Şibal'ın (55) hastaneye götürülmesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca, belediyeden yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de yolu açan iş makinesinin arkasında kullandığı arazi aracıyla mahalleye gitti. 2 saat sonra köye ulaşan Başkan Sezer, Mehmet Şibal'ı aracıyla Gevaş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

DİYALİZ HASTASINI BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gevaş, kar, Güncel, Haber

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