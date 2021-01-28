Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı

28.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:38
Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 101 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 101 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu paketleriyle 'İyi ki varsın Eren' yazdı.

?İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri devam ediyor. Alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dün Gürpınar'a bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 4 çuval içinde toplam 101 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli T.A. ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri eroin paketleriyle 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) için 'İyi ki varsın Eren' yazdı.


Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ceyda Düvenci Engin Akyürek Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 101 kilo eroin ele geçiren jandarma, 'İyi ki varsın Eren' yazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:43:17. #1.14#
title