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Van'da 10 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van'da 10 organizatör hakkında işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 organizatör hakkında işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri Afgan 9 Türk vatandaşı olmak üzere 10 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 206 bin 115 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN

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