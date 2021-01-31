Van'da 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler
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Van'da 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler

31.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:24
Van'da 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 1 aylık bebeğe, belediye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla ulaşarak pansuman yaptı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 1 aylık bebeğe, belediye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla ulaşarak pansuman yaptı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi'nde hidrosefali hastası Rabia Kırmızı'nın yakınları, ameliyat sonrası pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Mahalleye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, 10 kilometre kala tipi dolayısıyla yoldan çıkarak kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşarak tedavisini yapmalarını sağladı.

Hasta yakınları, gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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