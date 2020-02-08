Van-Çatak kara yoluna çığ düşmesi
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Van-Çatak kara yoluna çığ düşmesi

Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, sabah saatlerin çığ düşen bölgede incelemelerde bulundu.

08.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:38
Van-Çatak kara yoluna çığ düşmesi

'ın Kaymakamı Ekrem Çeçen, saatlerin çığ düşen bölgede incelemelerde bulundu.


Çatak'ta dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgeye giden Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen incelemelerde bulundu.


Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınadan dolayı ilçeye dün geceden beri elektrik verilemezken, VEDAŞ İşletme Şefi Abdurrezak Selçuk ve çalışanlar da düşen çığdan ötürü arızayı tespit edemiyor. - VAN

Kaynak: İHA
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