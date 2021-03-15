Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri

15.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:59
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni işe başlayan otobüs ve kamyon şoförü ile iş makinesi operatörlerine eğitim semineri verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni işe başlayan otobüs ve kamyon şoförü ile iş makinesi operatörlerine eğitim semineri verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işe alınan 70 otobüs ve kamyon şoförü ile iş makinesi operatörü için eğitim semineri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminerde şoför ve operatörlere yerel yönetimler mevzuatı, Belediye Kanunu ve 657 Devlet Memurları Kanunu ve özlük hakları gibi konular anlatıldı.

Daire başkanlarının da katıldığı seminerin ilk bölümünde personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Daire Başkanı Miraç Kaya, şoför ve operatörlere yerel yönetimler mevzuatı ve Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilgili bilgiler verdi. Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu da motor tekniği bakım ve onarımı konularında personele önemli bilgiler aktardı.

Seminerin ikinci bölümünde Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke daire başkanlığının iş ve işlemlerini anlatırken İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sedat Ünal ise 657 Devlet Memurları Kanunu ve özlük hakları gibi konulara değindi. BEL-VAN Şirket Müdürü Yusuf Coşar da personel özlük ve sosyal hakları konularında bilgiler verdi. Düzenlenen eğitim semineri son olarak Kara ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili bilgilerin aktarılması ile sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri
Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:00:55. #1.14#
title