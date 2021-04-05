Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tarım eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ilkokullarda 'Kalemini ek yeşillensin' sloganıyla öğrencilere tarımsal eğitimler veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ilkokullarda 'Kalemini ek yeşillensin' sloganıyla öğrencilere tarımsal eğitimler veriyor.

Eğitime katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik tarımsal eğitimler veriliyor. Belediye personeli tarafında verilen eğitimlerde öğrencilere, çevre bilinci ve ağaç sevgisi anlatılırken, tohum ve fidan dikimi ile ilgili de bilgiler veriliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun'un da katıldığı Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulundaki eğitim programı güzel görüntülere sahne oldu. Öğrenciler verilen bilgilerle bir yandan eğlenirken bir yandan da fidan dikimi ve tohumlama ile ilgili bilgi sahibi oldu.

Tarımın hayatın bir parçası olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilere eğitimlerin ardından belediye personelleri tarafından 'Bahçe Yapalım' isimli kitap, kalemlik ve geri dönüşümden yapılan tohumlu kalem hediye edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı