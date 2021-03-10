Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı

10.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:56
Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolaysıyla kadınlara yönelik özel mevlit programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolaysıyla kadınlara yönelik özel mevlit programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İpekyolu İlçe Müftülüğü ile birlikte Miraç Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camiinde Mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Müftü Yardımcısı Melike Özkan Seyidoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Afet Özkan ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda okunan mevlidin ardından Peygamber Efendimizin miraca yükselmesi ile ilgili bilgiler verilip, ilahiler okundu. Camii İmam Hatipleri Yunus An ve İsmail Akdoğan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından program ikramlarla sona erdi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:58:51. #1.15#
title