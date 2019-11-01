Van Büyükşehir Belediyesinden kış hazırlığı

01.11.2019 09:26

Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede kullanacağı 102 iş makinesinin bakım ve onarımını yaptı.



Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı atölyelerde belediyenin kendi iş gücü ile yapılan tamir, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmayla 32 greyder, 24 loder, 15 ekskavatör, 8 dozer, 17 hidromek ve 6 kar küreme makinesinin bakım onarımı tamamlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla kış hazırlıklarına erken başladıklarını belirten Makine



İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için 14 atölyede 56 personelin hummalı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi. Kent merkezi ve 13 ilçede kullanılacak olan toplam 102 iş makinesinin karla mücadele için hazır olduğunu ifade eden Selim Elhansu, "İlimiz kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle bizler de kış hazırlıklarımızı erken başlattık. Bugün itibarıyla kışlık lastik, antifriz ve iş makinesi zincirleri noktasında tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca 102 iş makinemizin de bakım onarımlarını yaptık. Eksikliklerimizi giderdik. Karla mücadeleye hazır bir şekilde bekliyoruz. En uzak ilçelerimizden başlayarak araçlarımızın tamir, bakım ve onarımlarını yapmaktayız. Malum bizim tüm araçlarımız hizmet aracı olduğundan yaz-kış fark etmeksizin çalıştırılmaktadır. Yaz aylarında yol çalışmalarında kullanılan bu araçlarımızı kış aylarında ise karla mücadelede kullanıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA