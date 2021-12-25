Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkarak, kentin belli noktalarına mama bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi besleme araçları kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlıların olduğu her yere mama bırakıyor. Ekipler, Edremit ilçesinde bulunan TOKİ'lerde yüzlerce sokak hayvanı için her gün düzenli olarak mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarına mama bırakan ekiplere eşlik eden hayvan sever Selcen Musaoğlu, "Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmeleri için çok yardım ediyor. Kendilerini aradığımızda hemen gelip yardımcı oluyorlar. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulması gerekiyorsa onların da yaşam hakkına saygı duyulması gerekiyor. Allah bu canları boşuna yaratmadı. Sokak hayvanlarının koşulları çok zor, yemek artıklarımızı onlar için temiz bir yere bırakırsak bir hayvanın yaşamasına vesile oluruz" dedi.

2021 yılı boyunca 80 ton mamayı sokak hayvanlarına bırakan ekipler, belirli noktalara da 150'ye yakın kulübe yaptırdı.