Van Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Van için sandığa giden vatandaşlar, Van Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Van seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Van'da kim önde? Van seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Van Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Necdet Takva yarıştı. HDP'den Bedia Özgökçe Ertan seçime katıldı. SP'den Fethullah Erbaş, CHP'den Nurettin Beyaz Van Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Van için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların % 98.07'sinin açıldığı Van'da Bedia Özgökçe Ertan % 52.85 oy aldı. Necdet Takva'nın aldığı oy ise % 41.37 olarak kayıtlara geçti.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Van'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Van'da 2014'de yerel seçimlerde BDP adına Bekir Kaya, AK Parti adına Osman Nuri Gülaçar, SP adına Fethullah Erbaş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP'den Bekir Kaya % 53.19 oy oranı ile Van Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti'den Osman Nuri Gülaçar ise % 41.20 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP adayı Fethullah Erbaş % 1.32 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

VAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Van Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Van Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.