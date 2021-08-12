Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Erciş'teki çalışmaları denetledi
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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Erciş'teki çalışmaları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Erciş'teki çalışmaları denetledi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Erciş ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Erciş ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleriyle Erciş ilçesine gelen Çelikel, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile bir araya geldi.

Erciş Belediyesine ait asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Çelikel ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt serimi tamamlanan Tekevler Sahil bağlantı yolu ile Alkanat, Örene, Çınarlı, Bayazıt, Gölağzı, Salihiye ve Kışla mahallelerini gezdi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Çelikel, ardından Akyol Tepesi ile Deliçay yolu arasında yürütülen asfalt serim çalışmalarını takip etti.

Çelikel, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Erciş'teki çalışmaları denetledi
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, Erciş'teki çalışmaları denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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