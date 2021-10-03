Valve, The International 10 için bilet satışlarını iptal etti!

Haziran ayında Valve, Dota 2 The International 10 espor etkinliğinin İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenemeyeceğini duyurmuştu. Bu durumun sebebi İsveç Spor Federasyonu'nun, espor'u federasyona kabul etmeme oylamasından kaynaklanıyordu.

Daha sonra Şampiyona'nın Ekim ayında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenleneceği ve Romanya'nın en büyük stadyumu Arena Nationala'da gerçekleşeceği belirtilmişti.

Valve son olarak resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bir blog yazısı ile, The International 10 için bilet satışını iptal etti ve merakla beklenen turnuvada seyircilerin yer almayacağını resmen duyurdu. Bu kararın öne çıkan sebepleri arasında Romanya'da covid oranlarının bir hali yükselişe geçmesi ayrıca etkinliğe katılan oyuncuların ve personellerin güvenliğini sağlamak için alındığını ve tüm bilet satışlarının iade sürecini başlatılacağı belirtildi.

Dota 2 resmi sitesi üzerinden paylaşılan blog yazısında Bilet Satışları İptali hakkında şu sözlere yer verildi;

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