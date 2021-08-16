Valve, Steam Deck'in tanıtım videosunu yayınlandı!

Valve, yeni taşınabilir el konsolu Steam Deck'i için önemli özellikleri vurgulayan ve elde taşınır cihazın neler yapabileceğini gösteren bir tanıtım videosu yayınlandı.

Valve tarafından geliştirilen, Nintendo'nun Switch ve Switch Pro konsollarına rakip olması beklenen Steam Deck, yoğun ön sipariş sürecinde erken rezervasyon yaptıracak kadar şanslı olanlar için 2021 yılının Aralık ayında piyasaya sürülecek.

Valve, 9 aylık sessizliğini bozdu ve resmi YouTube kanalı üzerinden, Steam Deck'in temel özelliklerini, tasarım seçimlerini vurgulayan ve cihazda oynanabilenControl , Star Wars Jedi: Fallen Order ve Death Stranding gibi bazı Steam oyunlarını gösteren bir tanıtım videosu yayınladı.

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, 7 inç 1280x800 piksek dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan Valve, kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor. Ayrıca konsol, SteamOS işletim sistemini kullanacak. Steam OS 3.0 versiyonunu kullanacak olan Steam Deck'in özellikleri şu şekilde;

İşletim Sistem: Windows 10/ Windows 11

İşlemci: AMD APU Zen 2 2,4 - 3,5 GHz

Ekran Kartı: AMD APU 8 RDNA 1.0 - 1,6 GHz

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB eMMC - 256 GB NVME SSD - 512 GB yüksek hızlı NVME SSD

Ekran: 1280x800 60 Hz Dokunmatik LCD

Pil: 40 WHr (Tam olarak kaç mAh olduğu açıklanmadı)

Steam Deck'in resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Valve'ın yeni taşınabilir konsolu, dokunmatik ekran, analog tuşlar, dokunmatik yüzeyler, kontrolcüler ve hatta klavye fare bile destekleyecek.