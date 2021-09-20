Valve, Dota 2'den 32 bit desteğini kaldıracağını duyurdu - Haberler
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Valve, Dota 2'den 32 bit desteğini kaldıracağını duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Valve, Dota 2'den 32 bit desteğini kaldıracağını duyurdu

Dota 2, önümüzdeki aylarda 32 bit işletim sistemleri de dahil olmak üzere bazı eski donanımlar için desteği bırakıyor.

Valve, The International 10'a giden güncellemeyi duyurmasının bir parçası olarak, Dota'nın şimdiye kadar desteklediği bazı eski donanımların kaldırılacağını duyurdu. Oyunu ve Source 2 motorunu taze tutabilmek için, bazı eski donanımların önümüzdeki aylarda desteğini bırakacaklarını belirtti.

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Yapılacak değişiklikler arasında 32 bit sistemlerde desteğin kaldırılacağı, macOS'ta 10.14'ün altındaki sistemlerde kaldırılacağı, DirectX 9 desteği kaldırılacak yerine DirectX 11 yer alacak, OpenGL desteği kaldırılacak, Vulkan yer alacak ve XAudio desteği kaldırılacak onun yerine ise SDL Audio'ya geçiş yapacaklar.

Dota'yı daha kolay geliştirme ve daha iyi bir Dota deneyimi sağlamak için eski teknolojilerin desteğini kaldırılacağını söyledi.

Valve, oyuncuların API'lara geçmelerini, herhangi bir sorun çıkarsa da kendileri ile iletişime geçmelerini önerdi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Valve, Dota 2'den 32 bit desteğini kaldıracağını duyurdu - Haberler
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