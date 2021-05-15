Valve 40.000$ ödül havuzlu Dota 2 Kısa Film Yarışması için başvuruları açtı!

40.000$ ödül havuzlu Dota 2 Kısa Film Yarışması için kayıtlar açıldı!

Başarılı oyun şirketlerinden Valve 40.000$'lık ödül havuzuna sahip olacak Dota 2 Kısa Film Yarışması için başvurularını açtı. Nerdeyse her zaman oyuncularının oyunda ve toplulukta iz bırakmasını isteyen Valve, yine bu sene oyuncuların para ödülü kazanabileceği kısa film yarışmasının kayıtlarını bugün açtı!

Her sene düzenli olarak düzenlenen oyun içi kostüm ve kısa film yarışmaları bu sene de tarafından düzenleniyor. Yapılacak olan kısa filmlerden dereceye girenler topluluk ile paylaşılacak. Oyuncular da dereceye giren bu kısa filmleri kendi oyları ile değerlendirebilecek.

Kaynak: Playerbros