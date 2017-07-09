Valtteri Bottas Avusturya'da Galibiyetin Sahibi Oldu





2017 Formula 1 sezonun dokuzuncu yarışında zirve Valtteri Bottas ve Mercedes AMG Petronas'ın oldu. Fin pilot, kariyerinin ikinci yarış zaferine Spielberg'de ulaşırken, Mercedes AMG Petronas ise lider geldiği Avusturya'dan, markalar sıralaması birinciliğini koruyarak ayrıldı. Lewis Hamilton ise 8. cepten başladığı yarışta podyumu son anda kaçırıp 4. sıranın sahibi oldu.



2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'ini Mercedes AMG Petronas'ın Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Lewis Hamilton'un 4. olduğu yarış sonrasında Mercedes AMG Petronas da markalar sıralamasında liderliğini korudu. Bottas, Spielberg'deki birinciliği ile kariyerinin ikinci yarış zaferine de erişmiş oldu.



Avusturya'da mücadeleye ilk cepten başlayan Bottas, ilk sırasını yarış boyunca korudu. Pit-stoplarda da hata yapmayan Fin pilot, son turlarda yavaşlasa da damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başardı. Vites kutusundaki sıkıntı nedeniyle yarışa 8. cepten başlamak zorunda kalan Hamilton ise son tura kadar zorlamasına karşın podyumu son anda kaçırdı. Britanyalı pilot, Avusturya'dan 4. olarak ayrıldı.



Bu sonuçların ardından Hamilton 151 puana erişip, sürücüler sıralamasında ikinciliğini korudu. Bottas ise 136 puanla zirveye doğru önemli bir adım attı. Avusturya'ta takımlar sıralamasında lider gelen Mercedes AMG Petronas 287 puanla koltuğunu korumayı başardı.



- Spıelberg