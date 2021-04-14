Valorant, yeni kostüm paketi "Silvanus"
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Valorant, yeni kostüm paketi "Silvanus"

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Valorant, yeni kostüm paketi 'Silvanus'

Valorant yeni kostüm paketi Silvanus ile ilgili görseller ortaya çıktı.

Valorant yamasının gelmesi ile beraber yeni kostüm paketi de görüldü. Mavi renklerin ağırlıklı olduğu yeni kostüm paketinin adı Silvanus oldu.

Valorant Leaks, yeni kostüm paketini Twitter hesabından bir video ile paylaştı. Mavi renklerin ağırlıklı olduğu yeni kostüm setinde Vandal, Phantom, Şerif, Operatör ve Stinger için kostüm bulunuyor, bıçak kostümü ise maalesef bulunmuyor.

Valorant Leaks'ın Twitter paylaşımı;

Set'in fiyatının ise:

Silvanus Vandal: 1275 VP

Silvanus Phantom: 1275 VP

Silvanus Şerif: 1275 VP

Silvanus Operatör: 1275 VP

Silvanus Stinger: 1275 VP

Toptam set fiyatı: 4270 VP

şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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