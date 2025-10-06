Valorant yeni ajan Veto yetenekleri nedir, ne zaman gelecek?

Valorant yeni ajan Veto ne zaman gelecek? Riot Games, Valorant'a yeni bir Sentinel ajan ekledi. "Veto" adı verilen bu ajan, kontrol ve baskı unsurlarına odaklanan özel yetenekleriyle dikkat çekiyor.

VALORANT YENİ AJAN VETO NE ZAMAN GELECEK?

Yeni ajan Veto, 7 Ekim 2025 tarihinde tüm oyuncularla buluşacak. Riot Games, ajanla birlikte oyunculara farklı bir deneyim sunacak yeni bir özel oyun modu olan "Skirmish"i de duyurdu. Bu mod, 1v1'den 5v5'e kadar değişen küçük haritalarda hızlı ve yoğun çatışmalar içeriyor. Skirmish şu anda tüm oyuncular için aktif durumda ve oyunun temposunu artırmayı hedefleyen bir alternatif olarak yer alıyor.

Veto'nun oyuna dahil edilmesiyle birlikte 2026 Valorant Champions Tour (VCT) sezonunda ajanı profesyonel sahnelerde sıkça görmek mümkün olacak. Yeni ajan, sahip olduğu mekanikler sayesinde savunma tarafında takımların stratejik yaklaşımını yeniden şekillendirebilir. Riot Games'in bu ajanı mevcut fayda ağırlıklı metaya karşı bir denge unsuru olarak tasarladığı belirtiliyor.

VALORANT YENİ AJAN VETO YETENEKLERİ NE?

Veto, dört farklı yeteneğe sahip. "Crosscut (C)" isimli yetenek, oyuncuya enerji girdabı topu yerleştirme ve bu topa nişan alarak girdabın konumuna ışınlanma imkânı tanıyor. Bu top satın alma aşamasında toplanarak yeniden yerleştirilebiliyor. "Chokehold (Q)" yeteneği, hedefe fırlatılan bir balçık parçası ile düşmanları tuzağa düşürüyor. Bu tuzak, içinden geçen düşmanları sağır hale getiriyor ve "bozulma" etkisi uyguluyor.

"Interceptor (E)" yeteneği, "Phage" adlı cihazı belirlenen noktaya yerleştiriyor. Etkinleştirildiğinde, düşmanların hasar verebilen veya ateşle yok edilebilen tüm cihazlarını imha ediyor. Son olarak, Veto'nun nihai yeteneği olan "Evolution (X)" ajanı tam mutasyona uğratıyor. Bu durumda ajan savaş gücü artıyor, yenilenme özelliği kazanıyor ve tüm olumsuz etkilere karşı bağışıklık elde ediyor. Bu yetenek seti, özellikle savunma oyunlarında baskı ve kontrol açısından yeni taktiksel imkanlar sağlıyor.