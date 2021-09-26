VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue!

VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue!

VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu finalde rakibi Galakticos'u mağlup eden OtherSide Blue ekibi oldu. Başarılı ekip sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile şampioynluğunu taraftarları ile kutladı!

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirildi. Yarı final, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden oynandı. Her turnuva nerdeyse 2 gün sürdü ve turnuvanın ilk gününden, 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günlerde son 16 takım mücadele etmeye başladı. Elenme ve grup aşamalarının ardından finalde OtherSide Esports ve Galakticos karşı karşıya geldi. Galip taraf Otherside ekibi oldu!

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Valentin Rosier Mehmet Topal Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Münir Karaloğlu Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 00:08:57. #1.12#