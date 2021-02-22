Valorant sistem gereksinimleri 2021 | Valorant kaç GB?
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Valorant sistem gereksinimleri 2021 | Valorant kaç GB?

22.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:51
Valorant sistem gereksinimleri 2021 | Valorant kaç GB?

Valorant Riot Games'in tasarladığı çok oyunculu birinci şahıs nişancı kategorili bir video oyunudur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod isimli olarak yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra 7 Nisan 2020'de sınırlı kapsamda olacak şekilde beta moduna başladı ve hemen ardından 2 Haziran 2020'de resmi olarak oyunseverlerle paylaşıldı.

Valorant, yakın gelecek temaları işleyen ve taktik nişanlı bir video oyunudur. Oyuncular kendi ülkesindeki dizayna göre oynar ve tasarlanan dizi, karakter olarak oyun içinde kullanabilirler. Oyunun ana temasında mod olarak her takım beş oyuncudan oluşur ve saldıran ve savunan olarak 2'ye ayrılırlar ve bunun yanında her takım el sonunda değişir atanabilmektedir.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-4150/ AMD A8-7650K veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon R9 380

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

VALORANT KAÇ GB?

Valorant bilgisayarınızda 11.7 GB'lık bir yer kaplamaktadır.

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