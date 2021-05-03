VALORANT oyunu artık sesli konuşmaların kaydını tutacak
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VALORANT oyunu artık sesli konuşmaların kaydını tutacak

VALORANT oyunu artık sesli konuşmaların kaydını tutacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

VALORANT'da sesli sohbette toksiklik yapan oyuncular artık daha rahat yakalanabilecek.

VALORANT oyununda çoğu kişi hiçbir şey yapmamasına rağmen sesli ve yazılı olarak toksikliğe maruz kalabiliyor. Duyuruya göre artık oyundaki sesli konuşmalar kayıt altına alınacak ve cezalandırılacak. Güncellemenin önümüzdeki ay gelmesi planlanıyor.

"Sesli sohbet kullanılarak yapılan kötü davranışların çoğu oyuncuyu endişelendirdiğinden haberdarız ve bunun çözümü için daha efektif çalışacağız. Diğer oyuncuları rahatsız eden, nefret söylemi kullanan veya oyun zevkini baltalayan oyuncuları cezalandırabilmek için onların ne dediğini bilmek zorundayız."

"Gizlilik politikamıza getirdiğimiz güncellemeyle birlikte oyuncular Riot sesli sohbet ürünlerini kullanırken sesli sohbetleri kaydetmemiz ve değerlendirmemiz mümkün olacak. Bu durum ilk olarak VALORANT için geçerli olacak. Bizim sesli sohbetlerimizi kullanarak diğer insanları rahatsız eden, nefret söyleminde bulunan veya deneyiminizi olumsuz etkileyen oyunculara karşı yaptırımda bulunabilmemiz için bu oyuncuların ne söylediğini bilmemiz gerekli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sesli sohbet verilerini analiz etme hakkına ihtiyacımız olacak. İlgili sesli sohbetler yalnızca olumsuz davranışlara dair bir rapor gönderilmesi halinde saklanacak veya değerlendirilecek. Aksi halde ses verileri silinecek. Herhangi bir ihlal tespit edilirse gerekli adımları atacağız ve değerlendirmenin tamamlanmasının ardından verileri sileceğiz. Gizlilik politikamız Riot çapında bir politika olduğundan oynadıkları oyuna bağlı olmaksızın tüm oyuncuların bu değişiklikleri kabul etmesi gerekiyor. Ancak şu anda olumsuz sesli sohbet davranışlarının rapor edilmesi halinde ses verilerini kaydedip değerlendirmeyi planladığımız tek oyun VALORANT."

-Valorant Geliştiricisi

Geliştiricilerin açıklamasına göre artık sesli sohbeti kötü yönde kullanan oyuncuların söyledikleri kayıt altına alınacak ve muhtemelen bir yapay zeka yardımı ile ses yazıya dönüştürülecek. Ayrıca geliştiriciler oyuncuların sürekli dinlenmeyeceğini, raporlanan oyuncuların konuşmalarının dinleneceğini de söylüyor. Eğer sesinizin herhangi bir şekilde kaydedilmesini istemiyorsanız yapabileceğiniz tek şey sesli sohbeti devre dışı bırakmak olacaktır, fakat VALORANT gibi rekabetçi bir oyunda sesli sohbeti devre dışı bırakmak sizi oldukça zor duruma sokabilir.

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Kaynak: Playerbros

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