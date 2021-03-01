Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!
Çalma listesindeki şarkılar gerçekten güzel gözüküyor!
Valorant Türkiye Twitter hesabı oyuna yeni gelecek ajan Astra için Valorant Kozmik Tını Spotify albümünü Valorant oyuncularıyla paylaştı. Bu paylaşımın ise yeni gelecek ajan olan Astra'ya ait mesajlar verdiği iddia ediliyor.
Riot Games'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra'nın tanıtım videosuna ise ulaşabilirsiniz.
İsterseniz birazcık listeye birlikte göz atalım! Çalma listesi 18 şarkıdan oluşuyor ve çalma listesi şu şekilde:
Jumping Ship
Bullseye
Until the Colours Come
Fingerprints
Fair Chance
To Li
Mr. Foolish
The Other Lover
Duckworth.
Loading
Django Jane
Reveal (Fly You Out)
Coronus, the Terminator
Spend Some Time
Way Too Big
Baddest Boss
Bruuh
Cut Me
Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!
Kaynak: Playerbros