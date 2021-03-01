Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!
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Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!

01.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:19
Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!

Çalma listesindeki şarkılar gerçekten güzel gözüküyor!

Valorant Türkiye Twitter hesabı oyuna yeni gelecek ajan Astra için Valorant Kozmik Tını Spotify albümünü Valorant oyuncularıyla paylaştı. Bu paylaşımın ise yeni gelecek ajan olan Astra'ya ait mesajlar verdiği iddia ediliyor.

Riot Games'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra'nın tanıtım videosuna ise ulaşabilirsiniz.

İsterseniz birazcık listeye birlikte göz atalım! Çalma listesi 18 şarkıdan oluşuyor ve çalma listesi şu şekilde:

Jumping Ship

Bullseye

Until the Colours Come

Fingerprints

Fair Chance

To Li

Mr. Foolish

The Other Lover

Duckworth.

Loading

Django Jane

Reveal (Fly You Out)

Coronus, the Terminator

Spend Some Time

Way Too Big

Baddest Boss

Bruuh

Cut Me

Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

Kaynak: Playerbros

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