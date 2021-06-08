Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? Valorant'ta nick değiştirme var mı?
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Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? Valorant'ta nick değiştirme var mı?

Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? Valorant'ta nick değiştirme var mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta bazı oyuncular oyuna kayıt olurken koydukları isimden memnun değiller. Biz de isiminizi değiştirebileceğiniz adımları sizler için derledik. İşte, VALORANT nick değiştirme rehberi! Valorant'ta nick değiştirme sistemi var mı? Valorant isim değiştirme nasıl yapılır?

Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan son dönemlerin en popüler FPS oyunlarından biri haline gelmiş Valorant, 2 Haziran 2020'de piyasaya sürülmesinin ardından büyük çaplı oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı.

Herkes tarafından oldukça sevilen oyunun ilk başlangıcında kayıt yaptıran bazı kullanıcılar şu an koydukları isimden memnun değil. Peki, Valorant'ta nick değiştirme gibi seçenek var mı? Bunun cevabı, evet.

Nickini değiştirmek isteyen ve oyuna temiz bir sayfa açarak yeni isimle devam etmek isteyen Valorant oyuncuları isimlerini nereden değiştirebilecekler. Konuyla ilgili uygulanması gereken adımları sizler için derledik...

VALORANT İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Valorant'ta isim değiştirmek aslında oldukça kolay. Bu adımları takip ederek istediğiniz yeni ismi sahip olabilirsiniz...

  • VALORANT'ta isminizi değiştirmek istiyorsanız bunun için yapımcı şirket Riot Games üzerindeki değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise Riot hesabınıza ilk olarak giriş yapmanız gerekmekte. BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK Riot hesabınıza giriş yapın.
  • Giriş yapmanızın ardından karşınıza bir menü çıkacak. Burada yer alan menüde ikinci sırada bulunan RIOT ID yazısına tıklayın.
  • Karşınıza çıkacak olan bölümde size ait olan RIOT ID görünecek. Burada isminizin hemen yanında bulunan kalem simgesine tıklayarak düzenleme işlemine başlayın.
  • YENİ RIOT ID yazan bölüme kullanmak istediğiniz yeni isminizi yazın. Buraya yazacağınız ismin aralarında boşluk dahi olabilir.
  • İsminizi yazdıktan sonra yandaki kutucuğun altında yer alan Rasgele düğmesine tıklayın ve ardından aşağıda yer alan Gönder butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemleri tamamlamanızın ardından VALORANT içerisindeki isminizi başarı ile değiştirmiş olacaksınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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