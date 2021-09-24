VALORANT EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu! - Haberler
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VALORANT EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
VALORANT EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu!

VALORANT EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu!

VALORANT EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu, temsilcilerimiz Futbolist ve Oxygen Esports ilk turda rakip olacaklar.

G2 Esports Strike Arabia'nın kazananı ile oynayacak. G2 Esports'un henüz rakibi belli olmamışken diğer bir temsilcimiz olan Supermassive Blaze ise Guild Esports karşısına çıkacak. Son olarak da Team Liquid'in rakibi One Breath Gaming ekibi olarak belirlendi. Bu elemelerden sadece bir takım yıl sonunda düzenlenecek en prestijli VALORANT sahnesi VALORANT Champions'da yer alabilecek.

Bu heyecan dolu maçlar 10 Ekim tarihinde başlayacak. 3 Temsilcimizin yer alacağı bu turnuvalar bizim için çok daha heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Bakalım Türk temsilcilerimizden herhangi biri bu büyük turnuvanın biletini kazanmayı başarabilecek mi?

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