VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 4 maçları tamamlandı!
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VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 4 maçları tamamlandı!

VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 4 maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dün oynanan karşılaşmaların detaylarını haberimizde derledik!

Berlin'de düzenlenecek olan OFFLINE finaller için kıran kırana rekabet devam ediyor. Dün oynanan VALORANT EMEA Challengers Playoff Gün 4 maçları ile tamamlandı.

Turnuvanın 4. gününde toplam 2 maç oynandı. Bu maçlar ise sırasıyla şu şekildeydi:

Guild Esports x Fire Flux Esports

Natus Vincere x Giants Gaming

Karşılaşmaların rekabet düzeyi ne kadar yüksek olsa da elbette birer kazanan çıkmak zorundaydı. Günün ilk karşılaşması olan Guild Esports x Fire Flux Esports karşılaşması 2-0 olarak tamamlandı. Kazanan taraf ise Guild Esports oldu ve temsilcimiz Fire Flux Esports turnuvaya veda etti.

Günün ikinci karşılaşması ise Natus Vincere x Giants Gaming arasındaydı. Bu seri ilk seriye nazaran biraz daha çekişmeli geçti. Karşılaşmaya 1-0 önde başlayan Giants Gaming, ikinci haritada Natus Vincere'nin hezimetine uğradı ve durum 1-1'e geldi. Son haritada ise Giants Gaming üstün bir performans oraya koyarak Natus Vincere'yi turnuvanın dışına itmeyi başardı.

Fire Flux Esports'un da turnuvadan elenmesiyle ülkemizi EMEA Challengers Playofflarında temsil eden tek takım SuperMassive Blaze oldu. Temsilcimiz bugün G2 Esports karşısına çıkacak.

Playerbros ekibi olarak temsilcimize başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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