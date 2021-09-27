Valorant Ekim ayı kafe turnuvaları başlıyor!

ANKARA (Playerbros) -

Ekim ayı içerisinde tam 35 farklı kafede gerçekleştirilecek Valorant turnuvalarının kayıtları açıldı. 5 ana oyuncu, 3 de yedek oyuncu olmak üzere en fazla sekiz kişiyle katılım sağlayabileceğiniz turnuvaların kurallarına ulaşmak için Valorant Türkiye Discord sunucusuna katılmalısınız.

Kayıt formu: https://forms.gle/Y3298o8aJUfYhutZ7

Tarih aralığı: 2 - 24 Ekim

Ödüller:

1.Takım: 5 adet VALORANT Sırt Çantası

2.Takım: 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki

3.Takım: 5 adet 75 TL'lik Hediye Çeki

4.Takım: 5 adet 50 TL'lik Hediye Çeki

Valorant kafe turnuvalarının düzenleneceği yerler:

Valorant Ekim ayı kafe turnuvaları İstanbul, Ankara, Bilecik, İzmir, Adana, Uşak, Kocaeli, Elazığ, Kırıkkale, Edirne, Kütahya, Malatya, Samsun, Bursa, Manisa,Gaziantep, Sivas, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir, Sakarya, Mersin ve Konya şehirlerinde düzenlenecek. Hangi kafelerde gerçekleştirileceğini buradan öğrenebilirsiniz.

İstanbul:

02.10.2021 — 10.00 Game House Vip

09.10.2021 — 10.00 Çabas Espor Küçükçekmece

10.10.2021 — 10.00 Eksen GameCenter

16.10.2021 — 10.00 Yeny E-Spor Avcılar

17.10.2021 — 10.00 zoccos kadikoy

23.10.2021 — 10.00 uğurlu internet

Ankara:

03.10.2021 — 10.00 Lol250 Arena

24.10.2021 — 10.00 Meram

Bursa:

02.10.2021 — 10.00 E-zone

03.10.2021 — 10.00 Hürriyet Espor Arena

10.10.2021 — 10.00 Ekip internet Hürriyet

İzmir:

17.10.2021 — 10.00 Millennium İnternet

23.10.2021 — 10.00 Hedef Game Arena

Playerbros - Son Dakika Haberleri