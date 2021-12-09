Valorant Champions 2021 ödül havuzu gittikçe büyüyor

İlk duyurulduğunda 1 milyon dolarlık ödül havuzu bulunduran Valorant Champions, 24 Kasım tarihinden bu yana oyun içi satılan Champions paketinin gelirleri Valorant Champions 2021 ödül havuzunu dolduruyor.

8 Aralık Çarşamba günü itibariyle Valorant Champions 2021'in ödül havuzunda 7.5 milyon dolardan daha fazla gelir elde edildiği açıklandı.

Valorant Champions Tour Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sizin desteğiniz sayesinde Champions Koleksiyonu ile takımlar için 7.5 milyon dolardan fazla gelir toplandı! Valorant Champions takımlarına desteğinizi 13 Aralık'a kadar göstermeye devam edebilirsiniz." Sözlerine yer verdi.

Champions 2021 Koleksiyonu'ndan elde edilen gelirlerin %50'si katılan takımlara dağıtılacaktır. Ayrıca 13 Aralık tarihinde Champions Koleksiyonu oyun mağazasından kalkacak.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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