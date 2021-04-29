Valorant Challengers EMEA Playoff'larında temsilcilerimizin en iyi 5 hareketi!

BBL Esports, Futbolist, Oxygen Esports'un yarıştığı Valorant Challengers EMEA Playoff'larında temsilcelerimiz büyük beğeni topladı. Sizce en iyi hareket hangisi?

Geçtiğimiz günlerde oynanan Valorant Challengers EMEA Playoff temsilcilerimiz adına kendini kanıtlama fırsatı sundu. Valorant Champions Tour Twitter hesabı ise oyuncularımızın turnuva boyunca yaptığı en iyi 5 hareketi derleyip .

Videoda yer alan temsilcilerimiz ise şu şekilde:

Buğra "mojj" Kiraz ( Futbolist )

) Muhammed "m1tez" Tezcan ( Oxygen Esports )

) Hüseyin "aimDLL" Kabişteke (BBL Esports)

Emre "Sterben" Demirci (Futbolist)

İbrahim "mag0o" Temizel (Futbolist)

Hadi bu videoya birlikte göz atalım! Video için buraya tıklayınız

5- MOJJ (Futbolist): Haven haritasında kazandığı 2'ye 1 clutch ile Futbolist'in bir round kazanmasına yardımcı olan oyuncu, mükmemel bir oyun sergiledi. (Oxygen Esports'a karşı)

4- m1tez (Oxygen Esports): Haven haritasında B push'u kesen oyuncu seri bir şekilde 3 kill alarak roundun kazanılmasında büyük bir pay sahibi oldu. (Fnatic'e karşı)

3- aimDLL (BBL Esports): Bu klibimiz de Haven haritasından geliyor. C bölgesinde Phantom ile aldığı 3 kill ile Team Liquid'i resmen ipe diziyor. (Team Liquid'e karşı)

2- sterben (Futbolist): Evet doğru bildiniz, bu klip de Haven haritasından geliyor. Başarılı oyuncu A bomba bölgesine yaptığı lurk sayesinde 3 kill birden alarak takımına galibiyeti getiriyor. (Oxygen Esports' karşı)

1- mag00 (Futbolist): Jett'in bıçakları mı? Evet, maalesef bu bıçaklardan kaçman gerekiyor. Mag0o C'de aldığı uzaktan 2 kill ile gözleri kamaştıran bir performans sergiliyor. (Oxygen Esports'a karşı)

Kaynak: Playerbros