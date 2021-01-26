Valladolid - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
26.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:27
İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Valladolid - Levante maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Valladolid - Levante maçıdır. Peki Valladolid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Valladolid - Levante maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00'da başlayacaktır.
VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Valladolid - Levante maçını Tivibu Spor 4, Tivibu 77 kanallarından izleyebilirsiniz.
VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, José Zorrilla Stadyumu, Valladolid'da oynanacak.