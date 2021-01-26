Valladolid - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Valladolid - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:27
Valladolid - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Valladolid - Levante maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Valladolid - Levante maçıdır. Peki Valladolid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Valladolid - Levante maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00'da başlayacaktır.

VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Valladolid - Levante maçını Tivibu Spor 4, Tivibu 77 kanallarından izleyebilirsiniz.

VALLADOLİD - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, José Zorrilla Stadyumu, Valladolid'da oynanacak.

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