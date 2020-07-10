Valla Kanyonu'nda yaralanan bir kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Valla Kanyonu'nda yaralanan bir kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren 5 kişiden birinin düşerek yaralanması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

10.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:01

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren 5 kişiden birinin düşerek yaralanması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na kanyon geçiyi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 1'i düşerek yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen yaralının kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle helikopterin iniş yapamaması durumunda yaralının AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile taşınarak çıkarılacağı öğrenildi.

Valla Kanyonu'nda yaralanan bir kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

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