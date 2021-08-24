Valimiz Yılmaz Doruk, Murgul İlçemizde İncelemelerde Bulundu.
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Valimiz Yılmaz Doruk, Murgul İlçemizde İncelemelerde Bulundu.

Valimiz Yılmaz Doruk, Murgul İlçemizde İncelemelerde Bulundu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Yılmaz Doruk, 21 Temmuz tarihinde bölgemizde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu Murgul'da meydana gelen sel ve heyelanın dere yatakları ve bazı yollarda oluşturduğu tahribatın giderilmesine yönelik Devlet Su İşleri 26.

Valimiz Yılmaz Doruk, 21 Temmuz tarihinde bölgemizde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu Murgul'da meydana gelen sel ve heyelanın dere yatakları ve bazı yollarda oluşturduğu tahribatın giderilmesine yönelik Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ve Artvin İl Özel İdaresinin birlikte devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yaşanan afetin hemen sonrasında başlaya DSİ ve İl Özel İdaresinin ortak koordinesinde Kabaca deresi tahkimatı, hasar gören köy yollarının iyileştirilmesi ve içme suyu proje çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan incelemelerde Murgul Kaymakamı Kemal Balaban, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Özel İdaresi yetkilileri ve köy muhtarları Valimiz Yılmaz Doruk'a eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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