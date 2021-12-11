ULA, MUĞLA (Habermetre) - Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Şehit Piyade Er Şahin Aşkın'ın Ula Gökçe mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirtti.

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