Valimiz Oktay Çağatay, Ataması Yapılan İl Jandarma Komutanı ve Kaymakamlar Onuruna Düzenlenen Veda Yemeğine Katıldı

Valimiz Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Kararı ile; Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak atanan ilimiz Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Zonguldak Kilimli Kaymakamı olarak atanan Mutki Kaymakamı Nejdet Özdemir ve Erzurum Pasinler Kaymakamı olarak atanan Güroymak Kaymakam Vekili Emre...

Valimiz Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Kararı ile; Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak atanan ilimiz Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Zonguldak Kilimli Kaymakamı olarak atanan Mutki Kaymakamı Nejdet Özdemir ve Erzurum Pasinler Kaymakamı olarak atanan Güroymak Kaymakam Vekili Emre Zeyrek onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Tatvan Polis Kampı tesislerinde düzenlenen veda yemeğine; İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları katıldı.

Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri, ilimizden ayrılacak olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Mutki Kaymakamı Nejdet Özdemir ve Güroymak Kaymakam Vekili Emre Zeyrek'e hediye takdim ederek beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Mutki Kaymakamı Nejdet Özdemir ve Güroymak Kaymakam Vekili Emre Zeyrek'e, ilimizde görev yaptığı süre içerisinde, özverili ve üstün çalışmalarından dolayı teşekkür edip, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre