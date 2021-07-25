VALİMİZ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE ŞIRNAKLI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
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VALİMİZ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE ŞIRNAKLI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

VALİMİZ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE ŞIRNAKLI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
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Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Yıldız Pehlivan ile birlikte Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik'in eşi Halime Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın eşi Fatma Yarka, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar ve Şırnaklı kadınlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Yıldız Pehlivan ile birlikte Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik'in eşi Halime Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın eşi Fatma Yarka, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar ve Şırnaklı kadınlar katıldı.

Programa Şırnak yöresine ait kıyafetlerle katılan Yıldız Pehlivan ve beraberindekiler programa katılan kadınların ve onların nezdinde bütün Şırnaklı kadınların bayramını kutladı, hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre

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VALİMİZ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE ŞIRNAKLI KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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