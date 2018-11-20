Valilikten Yardıma Muhtaç Kişiye Sıcak Ev Ortamı

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın talimatıyla yardıma muhtaç kişiye sıcak ev ortamı sağlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesi Elaldı Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Karaca'nın 27 Ekim'de basın yayın organlarında yer alan "elektriği ve suyu olmayan tek göz odada 10 yıldır yaşam mücadelesi verdiği" yönündeki haberler üzerine Vali Kaymak'ın talimatıyla Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz'ın adrese ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Kaymakam Kurnaz'ın Karaca ile görüşme yaptığı kaydedilen açıklamada, "Geliniyle olan sorunlarından dolayı evin bodrum katında kaldığı, evin üst katında kendine ait olan bir odasının olduğu, evin tuvalet ve banyosunu ortak kullanmak istemediğinden ayrı bir tuvalet ve banyo istediği, bununla birlikte buzdolabı ve soba talebi olduğu tespit edilmiş, oğlu ve köy muhtarı ile yapılan görüşmede kendisine ait olan odasının yanına tuvalet ve banyo yapılacağı ve ev eşyasının alınacağı sözü verilmişti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vezirköprü Belediyesinin ortak çalışma, katkı ve destekleriyle Şerife Karaca'nın evinin onarımı yapılarak ev eşya yardımı yapıldığı kaydedildi.

Çeşitli tadilatların yanı sıra elektrik ve su tesisatının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu çalışmaların yanı sıra, soba, yakacak, gıda yardımı, çamaşır makinesi ve buzdolabı temin edilip, ev temizlenmiş, eşyaların kurulumu sağlanmıştır. Böylelikle Şerife Karaca için bu soğuk kış günlerinde yaşamını sürdürebileceği sıcak, huzurlu bir ev ortamı sağlanmıştır." denildi.