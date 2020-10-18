Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu

Ankara ve çevresinde, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ankara Valiliği ise olası tehlikelere karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

VATANDAŞLAR OLASI TEHLİKELERE KARŞI UYARILDI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı