Validen kritik uyarı: "acil durum ilan etmemiz gerekiyor"
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Validen kritik uyarı: "acil durum ilan etmemiz gerekiyor"

17.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:10

- Validen kritik uyarı: "acil durum ilan etmemiz gerekiyor" Iğdır'da vaka sayılarındaki yükselişin ardından vali, çözümü vatandaşları uyarmakta buldu.

- Validen kritik uyarı: "acil durum ilan etmemiz gerekiyor"

IĞDIR - Iğdır'da vaka sayılarındaki yükselişin ardından vali, çözümü vatandaşları uyarmakta buldu. Iğdırlıları uyaran Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte korona virüs vaka sayısının düşüşe geçtiği Iğdır'da, vaka sayısı tekrar yükselişe geçti. Korona virüs vaka sayısı yüz binde 10,43 iken, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamanın hafta sonu kaldırılması ve iş yerlerinin açılmasının ardından bu rakam 80,97 olarak görüldü.

"Düşüşte olan vaka sayısı yükselişe geçti"

Kentte düşüş eğiliminde olan vaka sayısının tekrardan yükselişe geçtiğini belirten Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Türkiye'nin yüz bin kişiye düşen vaka sayısı anlamında ki en iyi illerden bir tanesiydik. Bu sürecin içerisinde özellikle akraba, ev, komşu ziyareti ve aile içi bulaş noktasında, yüzde 70'i aile içi bulaş olduğunu değerlendiriyoruz. Rakamlarımız bizi Türkiye genelinde Iğdır'ı yüksek riskli bir gruba taşıdı. Bugün itibari ile bizler acil durum ilan etmemiz gerekiyor. Iğdır'da can kaybımızın olmaması yeni vaka sayılarının ortaya çıkmaması adına bizler, denetim anlamında bütün kurumlarımızla sahada olacağız. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir sürece giriyoruz. İlimizde kabir ziyaretleri olduğu için bazı tedbirler aldık. Kentte maske takma noktasında her hangi bir problemimiz yok ama, aile içi ve çocukların anne babayla etkileşiminden ortaya çıkan bir vaka artışı söz konusu. İlimizde ki ebeveyn, anne ve babaları tekrar uyarmak istiyoruz" dedi.

GAMER koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ile İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün katıldı.

Validen kritik uyarı: 'acil durum ilan etmemiz gerekiyor'
Validen kritik uyarı: 'acil durum ilan etmemiz gerekiyor'
Validen kritik uyarı: 'acil durum ilan etmemiz gerekiyor'
Validen kritik uyarı: 'acil durum ilan etmemiz gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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