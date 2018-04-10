Vali Yurtnaç, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 173'üncü yıl dönümü ve polis günü dolayısıyla şehit aileleri ile bir araya geldi.

Polis evinde şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Vali Yurtnaç, "Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vatandaşa vereceğimiz hizmetler teşkilatlar sayesinde olur. Türk Polis Teşkilatı da 173 yıldan beri ülkemizin hizmetinde bu çalışmalara devam ediyor. Tabi bu hizmet esnasında şehitlerimiz de oluyor. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.

Polis teşkilatının günden güne güçlendiğini ifade eden Vali Yurtnaç,"Polisin gücü halkın ve hakkın yanında durduğu sürece meşrudur ve herkes bu güce saygı duyar. Ülkemiz için hassas olacağız, toplumun adalet duygusunu zedelememek için hassas olacağız. Daha sonrasında çok çalışacağız ve başarıyı yakalayacağız. Ben bu vesile ile şehit olmuş ve hayatını kaybetmiş polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında ki polislerimize de üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - YOZGAT