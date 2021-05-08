Vali Yunus Sezer: "Tedbirlere riayet edilirse atlatırız"
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Vali Yunus Sezer: "Tedbirlere riayet edilirse atlatırız"

Vali Yunus Sezer: 'Tedbirlere riayet edilirse atlatırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de "tam kapanma" sürecince açılmasına izin verilen semt pazarlarını denetleyen Vali Yunus Sezer, "Vatandaşlarımız inşallah bu pandemi tedbirlerine riayet ederse hiçbir kimsenin mağdur olmayacağı şekilde inşallah bunu atlatırız" dedi.

Kırıkkale'de "tam kapanma" sürecince açılmasına izin verilen semt pazarlarını denetleyen Vali Yunus Sezer, "Vatandaşlarımız inşallah bu pandemi tedbirlerine riayet ederse hiçbir kimsenin mağdur olmayacağı şekilde inşallah bunu atlatırız" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Kırıkkale merkez ve ilçelerinde 20 ayrı noktada pazar esnafı bugün tezgahlarını açtı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Ekipler, HES kodu kontrolü yaparak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde semt pazarlarına alarak maske ve mesafe denetimi yaptı. Semt pazarlarını denetleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, esnaf ve vatandaşların kandilini kutladı.

"İnşallah bunu atlatırız"

İl genelinde 20 ayrı pazarın kurulduğunu belirten Vali Sezer, "Pazar denetimine çıktık hem salgın hem de zabıta ekiplerimizle beraber. İlimiz genelinde 20 pazarımız kuruldu. Normal zamanlarda ilde kurulan tek pazarımız burası. Bugün vatandaşlarımızda bir yoğunluk olmasın pandemi kurallarına uysun diye 8 ilave yerde daha pazar kurduk. Genel olarak bir yoğunluk söz konusu değil. Saat 15.00 itibarıyla çoğu pazarımız şu anda kapandı. Burası merkez olduğu için kısmi bir yoğunluk var. Onunla ilgili olarak da tüm arkadaşlarımız tedbirlerini alıyorlar. Vatandaşlarımızda inşallah bu pandemi tedbirlerine riayet ederlerse hiçbir kimsenin mağdur olmayacağı şekilde inşallah bunu atlatırız. Ben şimdiden herkese hayırlı kandiller hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu da denetimlerde hazır bulundu. - KIRIKKALE

Vali Yunus Sezer: 'Tedbirlere riayet edilirse atlatırız'
Vali Yunus Sezer: 'Tedbirlere riayet edilirse atlatırız'
Vali Yunus Sezer: 'Tedbirlere riayet edilirse atlatırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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